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فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد:

"هآرتس":

ـ موجة احتجاجات ضد حكومة نتنياهو: اعتقالات، مواجهات ومسيرات في تل أبيب والقدس

ـ نتنياهو ورئيسة لجنة الكورونا في الكنيست: رأس برأس ومصير إجراءات مواجهة كورونا

ـ "كورونا إسرائيل": 27,616 حالة كورونا نشطة، و401 حالة وفاة، و217 حالة خطر، و56 موصولون بأجهزة التنفس.

ـ الآلاف تظاهروا في تل أبيب والقدس: الحكومة لا تؤدي واجبها

ـ اليوم جلسة لمحكمة نتنياهو، متى ستبدأ مرحلة الأدلة؟

ـ قتيل وأربعة جرحى منهم في حالة الخطر في إطلاق نار في إبطن

ـ شخصية رفيعة في الليكود: نتنياهو سيعمل على عزل رئيسة لجنة الكورونا في الكنيست

ـ مديرة عام وزارة المالية ضد نتنياهو: حديث عنيف ضد طاقم وزارة المالية

ـ ساعات بعد محاولة تنفيذ عملية... وحدة دوفدوفان تعتقل المتهمين

ـ بعد الإدعاء أن ملفاته ملفقة: المستشار القضائي للحكومة يطلب تعجيل مرحلة الأدلة في محكمة نتنياهو

ـ الآلاف تظاهروا في تل أبيب والقدس ضد حكومة نتنياهو و28 شخصا اعتقلوا في مواجهات مع الشرطة

"يديعوت":

ـ 1,906إصابات جديدة بالكورونا في الـ24 ساعة

ـ نتنياهو أعلن عن نيته عزل رئيس لجنة الكورونا في الكنيست لاعتراضها على قرارات الحكومة

ـ بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة... جلسة استماع ثانية تعقد اليوم في محاكمة نتنياهو، ومحامو الدفاع سيطلبون مزيدا من الوقت لدراسة مواد التحقيق

ـ المظاهرات ضد حكومة نتنياهو: ليس جمهور محدد شارك بالتظاهرات، الاحتجاجات تقاطعت مع كل القطاعات.

ـ اعتقال العشرات الليلة الماضية في مظاهرات في تل أبيب والقدس

ـ اليوم محاولة أخيرة لمنع إضراب الممرضات اعتبارا من يوم غد

ـ على خلفية تتبع مرضى الكورونا: دعوات لاستدعاء رئيس جهاز الشاباك لنقاش في جلسة الداخلية والأمن

ـ اليوم جلسة استماع ثانية في محكمة نتنياهو

ـ وزير المالية كاتس يوبخ مديرة عام وزارة المالية، قائلا: ليس من دورك الجدل مع المستوى السياسي.

ـ في حين كان الآلاف من أصحاب الأعمال قلقين من إمكانية الإغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، ابنة وزير المالية كاتس تقول: والدها أجل القرار حتى احتفلت بعيد ميلادها

ـ الآلاف تظاهروا ضد حكومة نتنياهو و28 معتقلا في القدس وتل أبيب

ـ 1,906إصابات جديدة بالكورونا في الـ24 ساعة

ـ ملفات نتنياهو: المحكمة ستناقش اليوم مرحلة عرض الأدلة

ـ غنيتس ضد نتنياهو: يعمل لمنع عزل رئيسة لجنة الكورونا في الكنيست

ـ اتفاق الليكود وكحول لافان على عرض المنحة المالية للتصويت في جلسة الحكومة

ـ قتيل وأربعة جرحى في عملية إطلاق نار في بلدة قرب حيفا

ـ مديرة عام وزارة المالية الإسرائيلية على هجوم نتنياهو: "حوار عنيف"

ـ احتجاجات عاصفة ضد الحكومة: اعتقالات ومواجهات مع الشرطة في تل أبيب والقدس

ـ تحليل: المتظاهرون احتلوا الشوارع، وحولوا المواطنين لرهائن

"معاريف":

ـ غينتس يعمل لمنع عزل شوشا بيتون، رئيسة لجنة الكورونا في الكنيست

ـ طبيب متهم بأعمال مشينة، مسموح له علاج الأطفال

ـ اليوم نقاش مهم في محكمة نتنياهو

ـ الحكومة ستصادق على المنحة المالية

ـ أجواء احتجاجات في "إسرائيل" و28 شخصاً اعتقلوا في المظاهرات

ـ جلسة استماع ثانية اليوم في محكمة نتنياهو والدولة ضد رئيس حكومتها

ـ خطة المنحة المالية ستطرح اليوم لمصادقة الحكومة

ـ شخصية رفيعة في الليكود:نتنياهو سيقيل رئيسة لجنة الكورونا في الكنيست يفعات شوشا بيتون

ـ مواجهات واعتقالات في تظاهرات في القدس وتل أبيب وتعرض عناصر شرطة للهجوم

ـ عملية إطلاق نار قاتلة في ابطن، قتيل وجرحى منهم في حالة الخطر

ـ يائير لبيد: نتنياهو استعراضي ومدير سيء

ـ مديرة عام وزارة المالية عن هجوم نتنياهو: حوار عنيف بالفعل، من الصعب التغاضي عنه.

ـ متوقع جدل واسع في الكنيست حول إجراءات مواجهة الكورونا والمنحة الاقتصادي