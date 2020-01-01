فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم الأحد:
"هآرتس":
ـ موجة احتجاجات ضد حكومة نتنياهو: اعتقالات، مواجهات ومسيرات في تل أبيب والقدس
ـ نتنياهو ورئيسة لجنة الكورونا في الكنيست: رأس برأس ومصير إجراءات مواجهة كورونا
ـ "كورونا إسرائيل": 27,616 حالة كورونا نشطة، و401 حالة وفاة، و217 حالة خطر، و56 موصولون بأجهزة التنفس.
ـ الآلاف تظاهروا في تل أبيب والقدس: الحكومة لا تؤدي واجبها
ـ اليوم جلسة لمحكمة نتنياهو، متى ستبدأ مرحلة الأدلة؟
ـ قتيل وأربعة جرحى منهم في حالة الخطر في إطلاق نار في إبطن
ـ شخصية رفيعة في الليكود: نتنياهو سيعمل على عزل رئيسة لجنة الكورونا في الكنيست
ـ مديرة عام وزارة المالية ضد نتنياهو: حديث عنيف ضد طاقم وزارة المالية
ـ ساعات بعد محاولة تنفيذ عملية... وحدة دوفدوفان تعتقل المتهمين
ـ بعد الإدعاء أن ملفاته ملفقة: المستشار القضائي للحكومة يطلب تعجيل مرحلة الأدلة في محكمة نتنياهو
ـ الآلاف تظاهروا في تل أبيب والقدس ضد حكومة نتنياهو و28 شخصا اعتقلوا في مواجهات مع الشرطة
"يديعوت":
ـ 1,906إصابات جديدة بالكورونا في الـ24 ساعة
ـ نتنياهو أعلن عن نيته عزل رئيس لجنة الكورونا في الكنيست لاعتراضها على قرارات الحكومة
ـ بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة... جلسة استماع ثانية تعقد اليوم في محاكمة نتنياهو، ومحامو الدفاع سيطلبون مزيدا من الوقت لدراسة مواد التحقيق
ـ المظاهرات ضد حكومة نتنياهو: ليس جمهور محدد شارك بالتظاهرات، الاحتجاجات تقاطعت مع كل القطاعات.
ـ اعتقال العشرات الليلة الماضية في مظاهرات في تل أبيب والقدس
ـ اليوم محاولة أخيرة لمنع إضراب الممرضات اعتبارا من يوم غد
ـ على خلفية تتبع مرضى الكورونا: دعوات لاستدعاء رئيس جهاز الشاباك لنقاش في جلسة الداخلية والأمن
ـ اليوم جلسة استماع ثانية في محكمة نتنياهو
ـ وزير المالية كاتس يوبخ مديرة عام وزارة المالية، قائلا: ليس من دورك الجدل مع المستوى السياسي.
ـ في حين كان الآلاف من أصحاب الأعمال قلقين من إمكانية الإغلاق خلال عطلة نهاية الأسبوع، ابنة وزير المالية كاتس تقول: والدها أجل القرار حتى احتفلت بعيد ميلادها
ـ الآلاف تظاهروا ضد حكومة نتنياهو و28 معتقلا في القدس وتل أبيب
ـ 1,906إصابات جديدة بالكورونا في الـ24 ساعة
ـ ملفات نتنياهو: المحكمة ستناقش اليوم مرحلة عرض الأدلة
ـ غنيتس ضد نتنياهو: يعمل لمنع عزل رئيسة لجنة الكورونا في الكنيست
ـ اتفاق الليكود وكحول لافان على عرض المنحة المالية للتصويت في جلسة الحكومة
ـ قتيل وأربعة جرحى في عملية إطلاق نار في بلدة قرب حيفا
ـ مديرة عام وزارة المالية الإسرائيلية على هجوم نتنياهو: "حوار عنيف"
ـ احتجاجات عاصفة ضد الحكومة: اعتقالات ومواجهات مع الشرطة في تل أبيب والقدس
ـ تحليل: المتظاهرون احتلوا الشوارع، وحولوا المواطنين لرهائن
"معاريف":
ـ غينتس يعمل لمنع عزل شوشا بيتون، رئيسة لجنة الكورونا في الكنيست
ـ طبيب متهم بأعمال مشينة، مسموح له علاج الأطفال
ـ اليوم نقاش مهم في محكمة نتنياهو
ـ الحكومة ستصادق على المنحة المالية
ـ أجواء احتجاجات في "إسرائيل" و28 شخصاً اعتقلوا في المظاهرات
ـ جلسة استماع ثانية اليوم في محكمة نتنياهو والدولة ضد رئيس حكومتها
ـ خطة المنحة المالية ستطرح اليوم لمصادقة الحكومة
ـ شخصية رفيعة في الليكود:نتنياهو سيقيل رئيسة لجنة الكورونا في الكنيست يفعات شوشا بيتون
ـ مواجهات واعتقالات في تظاهرات في القدس وتل أبيب وتعرض عناصر شرطة للهجوم
ـ عملية إطلاق نار قاتلة في ابطن، قتيل وجرحى منهم في حالة الخطر
ـ يائير لبيد: نتنياهو استعراضي ومدير سيء
ـ مديرة عام وزارة المالية عن هجوم نتنياهو: حوار عنيف بالفعل، من الصعب التغاضي عنه.
ـ متوقع جدل واسع في الكنيست حول إجراءات مواجهة الكورونا والمنحة الاقتصادي