إدانة متهمين بنقل وتداول منتجات المستوطنات

نابلس / سما /

أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات، اليوم الأحد، متهمين بقضية نقل وتداول منتجات المستوطنات.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان، أنه استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مهند الحريري، بحق المتهم الأول (ح، ك) بتهمة تداول منتجات المستوطنات، خلافا للمادة 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010، بشأن مكافحة منتجات المستوطنات، وحكمت عليه بالحبس مدة خمس سنوات، وغرامة مالية 10000 دينار أردني، وعلى المتهم الثاني (م،ع) بتهمة نقل أي من منتجات المستوطنات خلافا للمادة 14/2 من ذات القانون، وحكمت عليه بالحبس مدة ستة أشهر، والغرامة 2000 دينار أردني، ومصادرة المضبوطات وإتلافها.