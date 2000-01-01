  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إدانة متهمين بنقل وتداول منتجات المستوطنات

الأحد 19 يوليو 2020 12:56 م / بتوقيت القدس +2GMT


نابلس / سما /

أدانت محكمة بداية نابلس برئاسة القاضي أمجد عرفات، اليوم الأحد، متهمين بقضية نقل وتداول منتجات المستوطنات.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان، أنه استنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة نابلس أصولاً، والبينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة مهند الحريري، بحق المتهم الأول (ح، ك) بتهمة تداول منتجات المستوطنات، خلافا للمادة 14/1 من القرار بقانون رقم 4 لسنة 2010، بشأن مكافحة منتجات المستوطنات، وحكمت عليه بالحبس مدة خمس سنوات، وغرامة مالية 10000 دينار أردني، وعلى المتهم الثاني (م،ع) بتهمة نقل أي من منتجات المستوطنات خلافا للمادة 14/2 من ذات القانون، وحكمت عليه بالحبس مدة ستة أشهر، والغرامة 2000 دينار أردني، ومصادرة المضبوطات وإتلافها.

#المستوطنات

الأكثر قراءة اليوم

لواء سابق بالجيش المصري يكشف: هذا ما سيحدث إذا قصفت البوارج التركية مدينة سرت الليبية

ملحم يوضح بشأن موعد ونسبة رواتب الموظفين.. ويؤكد: لا جديد فيما يتعلق بأموال المقاصة

رويترز: حليف نتنياهو يريد تطوير الضفة الغربية الآن بدلا من الضم

القناة 12 : غزة تدير ازمة كورونا بشكل افضل من حكومة نتنياهو

الحكومة تتخذ عدة قرارات لمواجهة كورونا: منع الحركة بشكل كامل من مساء الخميس حتى صباح الاحد

صرخات أحلام تهز الأردن.. حطم رأس ابنته بحجر وجلس قرب جثتها يشرب الشاي

النيل في رسالة عاجلة إلى السيسي: سد إثيوبيا إعلان حرب على مصر وإزالته أمن قومي ..بسام عبد السميع

الأخبار الرئيسية

بروفيسور إسرائيلي: الموجة الثانية من كورونا لا شيء مقارنةً بما سيحدث في الشتاء

هنية يكشف عن اتصالات مباشرة بين فتح وحماس دون وساطات

الصحة : 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 325 حالة تعافٍ

الداخلية: نتوقع أن يصبح الفايروس أشد فتكا مع دخول الشتاء وخطتنا هي إغلاق الأحياء المصابة والتعامل معها كمربعات معزولة

20200719100026

جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل : 3 ضحايا خلال ساعات