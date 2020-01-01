صورة: نتنياهو يعلق على رفع علم فلسطين خلال الاحتجاجات المطالبة باستقالته

القدس المحتلة / سما /

استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، رفع علم فلسطين خلال الاحتجاجات التي خرجت ضده أمس، ووصف الوضع بأنه عار.

ونشر نتنياهو تغريدة قال فيها "علم السلطة الفلسطينية في مظاهرة يسارية نظمها إيهود باراك، شريك المدان في قضية اعتداء على أطفال جيفري إبشتاين، أمس خارج منزل رئيس الوزراء في القدس. عار".

​وتظاهر الآلاف من الإسرائيليين، أمس السبت، احتجاجا على سياسة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وأفادت القناة العبرية الـ"12" بأن الشرطة الإسرائيلية استخدمت المياه لتفريق متظاهرين أمام مقر إقامة نتنياهو، بعد تظاهرهم احتجاجا على فساده وطريقة تعامله مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكرت القناة العبرية أنه الآلاف تجمعوا في مدينتي، القدس وتل أبيب، للمناداة باستقالة نتنياهو، في وقت ألقت الشرطة القبض على بعضهم، بعدما نجحت في تفريق بعضهم بالمياه، واستخدام الغاز المسيل للدموع.