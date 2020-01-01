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دراسة جديدة تكشف فوائد "الكركم" في قتل الفيروسات

الأحد 19 يوليو 2020 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة جديدة تكشف فوائد "الكركم" في قتل الفيروسات


وكالات / سما /

كشفت دراسة علمية جديدة، عن فوائد مادة "الكركم" في قتل بعض الفيروسات القاتلة، وتحديدا بمكافحة فيروس التهاب المعدة والأمعاء.


وذكرت نتائج الدراسة التي نشرها موقع "food" وترجمتها "عربي21"، أن "الكركم له خصائص علاجية وفوائد صحية، ويمكن لهذا المركب قتل جزيئات فيروس TGEV"، لافتة إلى أن فريق البحث ركز على معالجة الخلايا التجريبية بواسطة "الكركم".


وأكدت الدراسة أن "الكركم" ساهم في تقليل عدد جزيئات الفيروس، وأدى إلى تثبيط خطورته، مشددة على أن هذا النبات العشبي يمتلك إمكانيات كبيرة في الوقاية من عدوة فيروس التهاب المعدة والأمعاء.


ولفتت إلى أن "الكركم" يمنع تكرار بعض أنواع الفيروسات، بما في ذلك فيروس حمى الضنك والتهاب الكبد، إلى جانب فعاليته كمضاد للاتهابات بشكل عام والبكتيريا، منوهة إلى أن آثاره الجانبية منخفضة، ويساعد في مكافحة الفيروسات التي لا يوجد لها لقاحات فعالة.


وقال الباحثون المشاركون في الدراسة، إن النتائج الجديدة لفوائد "الكركم"، لا تزيل أهمية التحليل المستمر لخصائص هذه المادة، من أجل استشكاف الآليات المحتملة له ضد الفيروسات القاتلة.


وكانت دراسات سابقة، أظهرت امتلاك "الكركم" لفوائد صحية، تتعلق بمعالجة "الصدفية"، و"التهاب المفاصل"، و"الربو"، و"نزلات البرد والانفلونزا"، إضافة إلى قدرته على تحفيز جهاز المناعة، ومساعدته في التئام الجروح.


ويعد "الكركم" علاجا طبيعيا جرى اكتشافه قبل مئات السنين، عن طريق الطب الصيني والهندي القديم.

#دراسة #الكركم #الفيروسات

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