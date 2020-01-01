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بريطانيا تستنجد باليابان: نريد بدائل لهواوي في الجيل الخامس

الأحد 19 يوليو 2020 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تستنجد باليابان: نريد بدائل لهواوي في الجيل الخامس


وكالات / سما /

ذكرت صحيفة نيكي التجارية، الأحد، أن الحكومة البريطانية طلبت من اليابان المساعدة في بناء الجيل الخامس لشبكاتها اللاسلكية دون شركة هواوي تكنولوجيز، مشيرة إلى شركتي إن.ئي.سي وفوجيتسو كموردين بديلين محتملين.

وأضافت الصحيفة دون الإشارة إلى أي مصادر أن مسؤولين بريطانيين التقوا مع نظراء لهم في طوكيو، الخميس، وذلك بعد يومين من إصدار بريطانيا أوامر باستبعاد معدات هواوي من شبكاتها للجيل الخامس بحلول نهاية 2027.

وأوضحت أن هذه الخطوة تعكس جهود بريطانيا لاستقدام موردين جدد للمعدات لتعزيز المنافسة والمساعدة في خفض تكاليف شبكاتها اللاسلكية ببريطانيا.

وقال وزير الإعلام البريطاني، أوليفر دودن، الأسبوع الماضي إن بريطانيا تعمل مع حلفائها لتعزيز منافسين أقوياء لهواوي وذكر أسماء شركات من فنلندا والسويد وكوريا الجنوبية واليابان.

#بريطانيا #اليابان #هواوي #الجيل الخامس

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