"شباب رفح" يشتكي للمحكمة الرياضية لقرار اعادة نهائي الكأس

غزة / سما /

قدّم نادي شباب رفح, كتابا رسميا للجنة الأولمبية الفلسطينية, يطعن فيه بقرار لجنة الاستئناف الخاص بإعادة نهائي كأس غزة.

وأرسل شباب رفح أوراقه الرسمية المتعلقة برفض قرار الاستئناف للجنة الأولمبية, تمهيدا لتحويلها إلى الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

وبحسب أسعد المجدلاوي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية, فإن أوراق شباب رفح تم إرسالها إلى عبد المجيد حجة الأمين العام للجنة الأولمبية في المحافظات الشمالية, تمهيدا لعرضها على الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي.

ومن المقرر أن تناقش المحكمة الرياضية, "طعن" شباب رفح في قرار الاستئناف, لا سيما أن غزة الرياضي انسحب من اللقاء بعد مرور 27 دقيقة من انطلاق نهائي كأس غزة, في الوقت الذي كان فيه متأخرا بالنتيجة (0-3).

يشار إلى أن المباراة النهائية شهدت الكثير من التجاوزات غير المتوقعة, أبرزها حضور الجماهير في المدرجات, ما جعلها تتأخر 70 دقيقة عن الموعد الفعلي.