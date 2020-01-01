"حكم سابق" يكشف عن تجاوزات للجنة الحكام في غزة

غزة / سما /

كشف الحكم الدولي السابق محمود البحيصي, عن بعض الخروقات التي ارتكبتها لجنة الحكام خلال دورة المقيمين الأخيرة.

وقال البحيصي لبرنامج "الكورة والملاعب", إن الدورة معتمدة من الاتحاد الدولي والآسيوي, ويحاضر فيها هاني بلان نائب رئيس لجنة الحكام الدولية, والمحاضر علي الطريفي, والمحاضر إسماعيل الحافي.

وبيّن أن أبرز الخروقات التي حدثت خلال ترشيحات أسماء المشاركين في الدورة, هو استبعاد الدولي حسام الحرازين, بحجة أنه حكم عامل, وهو كلام غير مقنع في ظل وجود الحكم هبة سعدية من الضفة المحتلة بالقائمة, ناهيك عن وجود الحكم الآخر أمين عويص في الدورة وهو ليس بدولي.

وأوضح أن ما يحدث حاليا في مثل هذه الدورات هو تصفية حسابات من البعض, مطالبا اللجنة بالخروج لتوضيح هذا الأمر, وأن يكون لديها الشجاعية لتبرير أسباب استبعاد من ليسوا بأقل من الموجودين, وفقا لتعبيره.