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"العميد" يطالب بتحديد موعد نهائي الكأس

الأحد 19 يوليو 2020 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
"العميد" يطالب بتحديد موعد نهائي الكأس


غزة / سما /

طالب نادي غزة الرياضي, الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, بضرورة تحديد موعد المباراة النهائية لبطولة كأس غزة 2020.

وأرسل غزة الرياضي خطابا لاتحاد القدم, يطلب فيه معرفة موعد ومكان النهائي, تمهيدا لاستعداد الفريق من جديد للصراع على اللقب ضد شباب رفح.

وكانت لجنة الاستئناف قد قررت مؤخرا إعادة نهائي كأس غزة بين غزة الرياضي وشباب رفح, بناء على الشكوى التي تقدم بها الأول, بداعي وجود العديد من التجاوزات داخل ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

يشار إلى أن غزة الرياضي انسحب من نهائي كأس غزة في الدقيقة 27, بعدما كان متأخرا في النتيجة أمام شباب رفح (0-3).

#نادي غزة الرياضي #الاتحاد الفلسطيني #شباب رفح #كأس غزة

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