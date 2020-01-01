سلطة النقد تطلق حملة تعريفية بخدمات الدفع الإلكتروني

رام الله / سما /

أطلقت سلطة النقد حملة تعريفية بخدمات الدفع الالكتروني عبر الأجهزة الذكية، لتشجيع المواطنين على استخدامها، وتعريفهم بميزاتها وآلية ومجالات استخدامها، وذلك عبر موقعها الالكتروني www.pma.ps وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعات المحلية.

يأتي ذلك بعد أن قامت سلطة النقد مؤخراً بترخيص عدد من شركات خدمات دفع الكتروني والتي أطلقت خدماتها وأصبح بمقدور جميع المواطنين ولأول مرة في فلسطين استخدام خدمات الدفع الالكتروني وإتمام معاملاتهم المالية عبر الهواتف الذكية (الموبايل) وبدون استخدام النقد (الكاش) وبأي وقت ومكان.

تشمل خدمات الدفع الالكتروني العديد من الأدوات أبرزها المحفظة الالكترونية التي يتم تحميل تطبيقها على الأجهزة الذكية وتمكّن المشتركين بها من إتمام معاملاتهم المالية من بيع وشراء ضمن سقوف محددة، حيث تتيح المحفظة الالكترونية للمشتركين بها، إيداع النقود وسحبها في أي وقت وتحويل الأموال لأي شخص موجود في فلسطين، والتسوق ودفع أثمان المشتريات، ودفع الفواتير، من خلال وكلاء معتمدين لهذه الشركات منتشرين بكافة محافظات الوطن.

وأكد محافظ سلطة النقد عزام الشوا أن إطلاق هذه الحملة يأتي في إطار تعريف المواطنين بخدمات الدفع الالكتروني مما يتيح لفئات عديدة من المجتمع من رياديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأعمال الحرة وصولهم للخدمات المالية وإتمام عمليات البيع والشراء من خلال الأجهزة الذكية دون الحاجة للتعامل بالعملة النقدية واشتراط وجود حساب بنكي، ومن أي مكان دون الحاجة إلى التنقل.

وأشار إلى أهمية التحول نحو وسائل الدفع الالكترونية والتكنولوجيا المالية كونها الحلول الأكثر فعالية في مواجهة العقبات السياسية والمالية، أو الصحية كالتي تمر في هذه الأيام، وتتطلب التقليل من التعامل بالعملة النقدية والتوجه إلى تعزيز استخدام الوسائل الالكترونية لتنفيذ المعاملات المالية.

يشار إلى أن الشركات المقدمة لخدمات الدفع الإلكتروني تخضع لرقابة وإشراف سلطة النقد لضمان تحقيق أعلى درجات الأمان والشفافية والفعالية، عبر طواقم متخصصة تعمل على مراقبة تطبيق أفضل المعايير العالمية التي تتعلق بخدمات الدفع الالكتروني.