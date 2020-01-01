  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

هيئة الأسرى : الأسير المقعد" الأقرع " شاهد على جرم الاحتلال

الأحد 19 يوليو 2020 12:23 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الأحد في إطار حملتها لنصرة وإنقاذ حياة الأسرى المرضى المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسير ناهض فرج الأقرع ، مواليد 1968 ،المعتقل منذ العام 2007 ، والمحكوم بالمؤبد مدى الحياة .

وقالت الهيئة أن الأسير المقعد الأقرع على كرسى متحرك يعد من أخطر الحالات المرضية للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، والذى بترت قدميه بسبب الغرغرينا والالتهابات التى عانى وقد رفضت إدارة السجون إجراء العمليات الجراحية التي حُددت عدة مرات لإزالة شظايا الرصاص الذي أصيب به قبل اعتقاله من قدمه ، ويقبع الان ما يسمى بمشفى الرملة الإسرائيلي القائم عليه سجانون أطباء برتبة عسكرية ، ويعد الأقرع من أخطر الحالات المرضية التي تستوجب العلاج والإفراج لسوء أوضاعه الصحية والمماطلة في المتابعة الطبية والضرورة في زراعة أطراف صناعية له.

جدير بالذكر أن الأسير الأقرع من سكان غزة اعتقل من على معبر الكرامة بتاريخ 21 / 7 / 2007 أثناء عودته من رحلة علاج ، وفقد والده أثناء الاعتقال ، وممنوع من الزيارات ، وأب لأربعة أبناء وهم :(رائد ونسمة ونداء ومارا ) .

#هيئة شؤون الأسرى #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

لواء سابق بالجيش المصري يكشف: هذا ما سيحدث إذا قصفت البوارج التركية مدينة سرت الليبية

ملحم يوضح بشأن موعد ونسبة رواتب الموظفين.. ويؤكد: لا جديد فيما يتعلق بأموال المقاصة

شاهد: صورة "الأمير الوالد" مع الشيخة موزا تشعل مواقع التواصل في قطر

رويترز: حليف نتنياهو يريد تطوير الضفة الغربية الآن بدلا من الضم

القناة 12 : غزة تدير ازمة كورونا بشكل افضل من حكومة نتنياهو

الحكومة تتخذ عدة قرارات لمواجهة كورونا: منع الحركة بشكل كامل من مساء الخميس حتى صباح الاحد

النيل في رسالة عاجلة إلى السيسي: سد إثيوبيا إعلان حرب على مصر وإزالته أمن قومي ..بسام عبد السميع

الأخبار الرئيسية

هنية يكشف عن اتصالات مباشرة بين فتح وحماس دون وساطات

الصحة : 465 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 325 حالة تعافٍ

الداخلية: نتوقع أن يصبح الفايروس أشد فتكا مع دخول الشتاء وخطتنا هي إغلاق الأحياء المصابة والتعامل معها كمربعات معزولة

20200719100026

جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل : 3 ضحايا خلال ساعات

تأجيل محاكمة نتنياهو بقضايا الفساد الى يناير 2021