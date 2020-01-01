هيئة الأسرى : الأسير المقعد" الأقرع " شاهد على جرم الاحتلال

رام الله / سما /

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الأحد في إطار حملتها لنصرة وإنقاذ حياة الأسرى المرضى المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسير ناهض فرج الأقرع ، مواليد 1968 ،المعتقل منذ العام 2007 ، والمحكوم بالمؤبد مدى الحياة .

وقالت الهيئة أن الأسير المقعد الأقرع على كرسى متحرك يعد من أخطر الحالات المرضية للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال، والذى بترت قدميه بسبب الغرغرينا والالتهابات التى عانى وقد رفضت إدارة السجون إجراء العمليات الجراحية التي حُددت عدة مرات لإزالة شظايا الرصاص الذي أصيب به قبل اعتقاله من قدمه ، ويقبع الان ما يسمى بمشفى الرملة الإسرائيلي القائم عليه سجانون أطباء برتبة عسكرية ، ويعد الأقرع من أخطر الحالات المرضية التي تستوجب العلاج والإفراج لسوء أوضاعه الصحية والمماطلة في المتابعة الطبية والضرورة في زراعة أطراف صناعية له.

جدير بالذكر أن الأسير الأقرع من سكان غزة اعتقل من على معبر الكرامة بتاريخ 21 / 7 / 2007 أثناء عودته من رحلة علاج ، وفقد والده أثناء الاعتقال ، وممنوع من الزيارات ، وأب لأربعة أبناء وهم :(رائد ونسمة ونداء ومارا ) .