ويليان: سأجدد عقدي مع تشيلسي في هذه الحالة

وكالات / سما /

أكد الدولي البرازيلي ويليان دا سيلفا، جناح فريق تشيلسي الإنجليزي، أنه على استعداد لتجديد عقده مع البلوز لمدة 3 سنوات مقبلة غدًا.

وينتهي تعاقد النجم البرازيلي مع البلوز بنهاية الموسم الجاري، وارتبط بالانتقال إلى صفوف برشلونة و توتنهام هوتسبير.

وقال ويليان في تصريحات نقلها موقع “جول” العالمي: “هناك شائعات حول العديد من الفرق التي قد تكون مهتمة بي في الوقت الحاضر، لم يكن لدي أي عرض ملموس، لكن الشائعات تظهر دائمًا”.

وأضاف: “أنا منتظر، وكيل أعمالي لم يمنحني أي أخبار حتى الآن، أنا في انتظار مكالمته، لا يشعر تشيلسي في الوقت الحالي بالغيرة من اهتمام الأندية بي، لم يقولوا أي شيء، على الأقل لم يظهروا أي غيرة”.

وواصل: “أنا فقط أمزح، لقد أجريت بالفعل محادثة مع النادي قبل بضعة أشهر حتى قبل التوقف، تشيلسي عرض علي عامين فقط وطلبت التجديد ثلاث سنوات، لذلك لم يكن لدينا اتفاق حتى الآن”.

وتابع: “هذا ما طلبته من النادي وهو التجديد لمدة ثلاث سنوات، إذا حصلت على ذلك، سأوقع العقد غدًا، لقد تعلمت مع كل المدريين الذين عملت معهم”.

وأردف: “نحن نتعلم دائمًا، بغض النظر عن الوضع، سبق لي أن قلت عدة مرات، لا أحب الاستمرار في التكرار حتى لا أثير الجدل، لكني كنت بطلًا مع كونتي، تعلمت منه بعض الأشياء وواجهت صعوبة معه”.