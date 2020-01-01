برشلونة وآرسنال على أبواب صفقة تبادلية مثيرة

وكالات / سما /

ذكرت تقارير صحافية فرنسية، أن برشلونة عرض على أرسنال صفقة تبادلية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، فإن برشلونة عرض على أرسنال صفقة تبادلية تشمل نقل البرازيلي فيليب كوتينيو إلى ملعب "الإمارات", مقابل الحصول على توقيع الفرنسي ماتيو جندوزي هذا الصيف.

وتنتهي إعارة كوتينيو إلى بايرن ميونخ باختتام مشوار الفريق في دوري أبطال أوروبا، بعدها سيعود إلى برشلونة، الذي يسعى للتخلص منه بسبب راتبه الكبير، ومستواه المتراجع.

أما بالنسبة لجندوزي الذي وصل لأرسنال في صيف 2018، فلم يتخذ قرارا بشأن مستقبله، لكنه يفضل مشروعا رياضيا جيدا لبقية حياته المهنية.

وخرج جندوزي من حسابات مدربه ميكيل أرتيتا، عقب مباراة برايتون في "البريميرليغ"، ودخوله في مشادة عنيفة مع أحد لاعبي الفريق الإنجليزي.