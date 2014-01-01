الشرطة تضبط مشتلا وحاضنة لاستنبات المخدرات في أريحا

أريحا / سما /

ضبطت الشرطة في محافظة أريحا والأغوار، فجر اليوم الأحد، مشتلا لزراعة المخدرات، وحاضنة بدائية لاستنبات المخدرات مزودة بمراوح، واضاءة، وجدرانها مغلفة بالقصدير في أحد المنازل في بلدة النويعمة شمال مدينة اريحا.

وذكرت الشرطة في بيان، ان المشتل المضبوط يحتوي على 42 شتلة من اشتال يشتبه انها الماريجوانا، يصل طول بعضها الى اكثر من المتر، وان عملية الضبط جاءت بناءً على امر تفتيش من النيابة العامة، وعلى معلومات ومتابعة وتحري من قبل ادارة مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة، وبمساندة من عدد من ادارات الشرطة، والدوريات المشتركة.

والقت الشرطة القبض على شخصين من اصحاب المنزل داخل المشتل المعد في أحد الطوابق، وحضر الى المكان المحافظ جهاد أبو العسل، ومدير شرطة المحافظة العقيد ثابت السعدي.

وجرى توقيف المشتبه بهما، وتنظيم محضر ضبط رسمي من قبل فرع مكافحة المخدرات لكل محتويات المشتل والحاضنة، اضافة إلى أدوات لتعاطي المخدرات المعروفة بالبانج، واسمدة، وغيرها، لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.