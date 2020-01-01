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صرخات أحلام تهز الأردن.. حطم رأس ابنته بحجر وجلس قرب جثتها يشرب الشاي

الأحد 19 يوليو 2020 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صرخات أحلام تهز الأردن.. حطم رأس ابنته بحجر وجلس قرب جثتها يشرب الشاي


وكالات

استيقظ الأردنيون، أمس السبت، على جريمة قتل مروعة، نفذها أب بدم بارد في حق ابنته أحلام، إذ حطم رأسها بحجر إلى أن فارقت الحياة على مرأى سكان المنطقة.

وما إن انتشر الخبر بمنطقة صافوط بمحافظة البلقاء غرب العاصمة عمان، حتى عجت مواقع التواصل بالمطالبة بإعدام الأب وسن قوانين تكفل حماية المرأة. فيما تصدر وسم #صرخات_أحلام ترند الأردن، وكتب مغرد: "في ساعة متأخرة من ليل الجمعة فوجئنا بفتاة تركض صارخة في الشارع والدماء تسيل من رقبتها، ويلحقها أبوها ويحطم رأسها بحجر، ثم جلس جوارها يشرب كأساً من الشاي".

وألقت مديرية الأمن الأردنية القبض على الأب الجاني وأحالته للمحاكمة.

إلى ذلك أكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني أن كل ما ينشر فيما يتعلق بأن الفتاة التي قُتلت على يد والدها قبل أيام كان بسبب تقديم شكوى بالعنف الأسري لدى حماية الأسرة غير صحيح حيث أنها لم يسبق وأن راجعت أو تقدمت بأي شكوى بهذا الخصوص.

وأكد الناطق الإعلامي أن الفتاة كان قد تم التحفظ عليها سابقا على إثر قضية أخرى لا علاقة لها بالعنف الأسري، مشيرا إلى أن القضية باتت الآن لدى القضاء للنظر فيها.

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