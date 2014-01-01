الداخلية: نتوقع أن يصبح الفايروس أشد فتكا مع دخول الشتاء وخطتنا هي إغلاق الأحياء المصابة والتعامل معها كمربعات معزولة

وكالات

قال الناطق باسم وزارة الداخلية، غسان النمر ان هناك توجه لاصدار مخالفات بحق مقيمي الأعراس حتى في بيوتهم، في ضوء تفشي فايروس كورونا ، مؤكدا ان 85% من المصابين بسبب المخالطة في الأعراس.

وقال النمر في تصريحات لصوت فلسطين " لدينا إشكالية في مناطق (ج) حيث لجان الطوارئ غير قادرة على فرض الإجراءات، ولذلك فأن الحل يكمن بإحالة المخالفين للقضاء"، مضيفا "نعتقد أن نسبة الالتزام بالإجراءات الوقائية لا تتعدى 10% في القرى خاصة".

واضاف النمر " نتوقع أن يصبح الفايروس أشد فتكا ابتداءً من نوفمبر/تشرين الثاني مع دخول فصل الشتاء".

وعن خطة الحكومة قال النمر "خطتنا الآن هي إغلاق الأحياء المصابة والتعامل معها كمربعات معزولة مع تشغيل باقي المناطق في نفس المدن والبلدات"، مضيفا " كان لدينا توجه الخميس إلى تخفيف الإجراءات لكن عدد الإصابات يومي الجمعة والسبت كان صادما، فتجدد الإغلاق."