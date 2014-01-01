  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مخالفات بحق مقيمي الأعراس

الداخلية: نتوقع أن يصبح الفايروس أشد فتكا مع دخول الشتاء وخطتنا هي إغلاق الأحياء المصابة والتعامل معها كمربعات معزولة

الأحد 19 يوليو 2020 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية: نتوقع أن يصبح الفايروس أشد فتكا مع دخول الشتاء وخطتنا هي إغلاق الأحياء المصابة والتعامل معها كمربعات معزولة


وكالات

قال الناطق باسم وزارة الداخلية، غسان النمر ان هناك توجه لاصدار  مخالفات بحق مقيمي الأعراس حتى في بيوتهم، في ضوء تفشي فايروس كورونا ، مؤكدا ان 85% من المصابين بسبب المخالطة في الأعراس.

وقال النمر في تصريحات لصوت فلسطين " لدينا إشكالية في مناطق (ج) حيث لجان الطوارئ غير قادرة على فرض الإجراءات، ولذلك فأن الحل يكمن بإحالة المخالفين للقضاء"، مضيفا "نعتقد أن نسبة الالتزام بالإجراءات الوقائية لا تتعدى 10% في القرى خاصة".

واضاف النمر " نتوقع أن يصبح الفايروس أشد فتكا ابتداءً من نوفمبر/تشرين الثاني مع دخول فصل الشتاء".

وعن خطة الحكومة قال النمر "خطتنا الآن هي إغلاق الأحياء المصابة والتعامل معها كمربعات معزولة مع تشغيل باقي المناطق في نفس المدن والبلدات"، مضيفا " كان لدينا توجه الخميس إلى تخفيف الإجراءات لكن عدد الإصابات يومي الجمعة والسبت كان صادما، فتجدد الإغلاق."

#فيروس كورونا #الضفة #اعراس #اغلاق

الأكثر قراءة اليوم

لواء سابق بالجيش المصري يكشف: هذا ما سيحدث إذا قصفت البوارج التركية مدينة سرت الليبية

شاهد: صورة "الأمير الوالد" مع الشيخة موزا تشعل مواقع التواصل في قطر

رويترز: حليف نتنياهو يريد تطوير الضفة الغربية الآن بدلا من الضم

القناة 12 : غزة تدير ازمة كورونا بشكل افضل من حكومة نتنياهو

الحكومة تتخذ عدة قرارات لمواجهة كورونا: منع الحركة بشكل كامل من مساء الخميس حتى صباح الاحد

النيل في رسالة عاجلة إلى السيسي: سد إثيوبيا إعلان حرب على مصر وإزالته أمن قومي ..بسام عبد السميع

الصحة: تسجيل 3 وفيات و532 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الأخبار الرئيسية

20200719100026

جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل : 3 ضحايا خلال ساعات

تأجيل محاكمة نتنياهو بقضايا الفساد الى يناير 2021

النخالة يتحدث عن عدوان 2014: المقاومة كسرت الخطوط الحمراء.. وهيبة إسرائيل كسرت أمام غزة

ملحم يوضح بشأن موعد ونسبة رواتب الموظفين.. ويؤكد: لا جديد فيما يتعلق بأموال المقاصة

وفاة 4 مواطنين من الخليل متأثرين بإصابتهم بـ"كورونا" يرفع الحصيلة إلى 62