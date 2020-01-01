جرائم القتل في المجتمع العربي بالداخل : 3 ضحايا خلال ساعات

القدس المحتلة / سما /

قتل 3 مواطنين عرب في جرائم قتل منفصلة بفارق ساعات، آخرهم أدهم بشارة (55 عاما) إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيرة، صباح اليوم الأحد.

وفي مدينة كفر قاسم، قتل حسين أبو ذيب الطوري (55 عاما) جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار خلال تواجده بالقرب من ورشة بناء في مدينة ملبس (بيتح تيكفا)، فجر اليوم.

وفي قرية إبطن، أسفرت جريمة إطلاق نار عن مقتل سمير عمرية (50 عاما) متأثرا بجراحه الخطيرة، كما أصيب 4 آخرين بجراح متفاوتة.

48 ضحية في جرائم القتل منذ مطلع العام

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلدات العربية تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة، تتقاعس الشرطة عن القيام بدورها في كبح جماح هذه الظاهرة، وفي المقابل تنشط في إصدار أوامر منع نشر حول مجريات التحقيق في الجرائم.

وتنضاف جرائم إطلاق النار إلى سلسلة لا متناهية من أحداث العنف والجريمة في المجتمع العربي، والتي باتت تقض مضاجع المواطنين بسبب انعدام الأمن والأمان.

وقتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 48 ضحية في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي. كما تبين من المعطيات أن من بين ضحايا جرائم القتل العرب في البلاد 8 نساء.