الأونروا : العام الدراسي بغزة سيبدأ في الثامن من الشهر المقبل

رام الله / سما /

أكد فريد أبو عاذرة رئيس برنامج التعليم في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، أن العام الدراسي الجديد سيبدأ في الثامن من الشهر المقبل.

وأوضح أبو عاذرة في تصريح صحفي له، أن الدوام سيكون للهيئات التدريسية والإدارية في الخامس من أغسطس/ آب المقبل، قبل أن يلتحق الطلاب بهم في الثامن من نفس الشهر.

ولفت إلى أن هناك مقترحا يتم دراسته باعتماد 3 فترات للدراسة في حال تطور الأوضاع الصحية في قطاع غزة.

وأشار إلى أنه في ظل الوضع الحالي المستقر صحيًا ستبقى الدراسة وفق الخطة المعمول بها.