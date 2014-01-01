هل ينتقل فيروس كورونا عن طريق العلاقات الجنسية؟

وكالات

قالت دراسة جديدة نشرت اليوم (الأحد) في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أنه من الممكن أن ينتقل الفيروس أثناء الجماع وأن الفيروس يتسبب في تلف خلايا الحيوانات المنوية ، الأمر الذي يمكن أن يسبب العقم لدى الرجال.

ووجد الباحثون ، الذين أجروا الدراسة بين 38 مريضًا بالكورونا ، أنه في 15 ٪ منهم تم العثور على وجود فيروس كورونا في خلايا الحيوانات المنوية ، مما يشير إلى إمكانية انتقال الفيروس من خلال العلاقات الحميمة. كذلك تم العثور على مزيد من الضرر الذي قد يكون غير قابل للإصلاح لإنتاج الحيوانات المنوية لدى الرجال.

ويقدر الباحثون أنه على الرغم من أن الفيروس لا يمكن أن يتكاثر في خلايا الحيوانات المنوية والجهاز التناسلي البشري ، إلا أنه يمكن أن يصل إلى أجزاء أخرى من الجسم ويبقى هناك لفترة طويلة.

ومع ذلك ، تدعي المجلة ، أنها لا تزال هذه دراسة صغيرة تغطي عددًا صغيرًا من المرضى وبدون متابعة ، كما هو الحال في العديد من الدراسات الطبية. وقد كتب أيضًا أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات الميدانية لإثبات اليقين ما إذا كان الفيروس يمكن أن ينتقل بالفعل من خلال الجماع الجنسي أو يتسبب في تلف الجهاز التناسلي البشري.