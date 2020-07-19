رام الله / سما /

تناولت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأحد، قرار الحكومة استمرار العمل بالإجراءات الحالية للحد من انتشاره، وتسجيل 6 وفيات و532 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين.

كما تطرّقت إلى إمكانية اعتماد فلسطين محرك بحث بديل عن "غوغل"، وتأكيد الخارجية أن الجنائية لم تؤجل فتح التحقيق بجرائم الاحتلال.

وفيما يلي أبرز العناوين:

رام الله 19-7-2020 وفا- تناولت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس) الصادرة اليوم الأحد، تسجيل 6 وفيات و532 إصابة بـ"كورونا" في فلسطين، وقرار الحكومة استمرار العمل بالإجراءات الحالية للحد من انتشاره.

كما تطرقت إلى إمكانية اعتماد فلسطين محرك بحث بديل عن "غوغل"، وتأكيد الخارجية أن الجنائية لم تؤجل فتح التحقيق بجرائم الاحتلال.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

"الخارجية": فتح مكاتب التصديقات اعتبارا من اليوم لتقديم الخدمات لطلبة الثانوية العامة

المنظمة العربية للسياحة تختار الفلسطيني إبراهيم الحافي خبيرا لديها

الرئيس يجري اتصالا للاطمئنان على أمير الكويت

"ستحدد الجهة القانونية الدولية التي ستلجأ إليها لرفع قضية" ..السلطة الوطنية تدرس إمكانية اعتماد محرك بحث بديل عن "غوغل"

6 وفيات و532 إصابة بـ"كورونا" و104 حالات تعاف

عوض الله: الجنائية لم تؤجل فتح التحقيق بجرائم الاحتلال

الحكومة تقرر استمرار العمل بالإجراءات الحالية للحد من انتشار كورونا

عريقات يطالب دول العالم بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراح الأسير أبو وعر والأسرى المرضى

الاحتلال يجرح شابا بالرصاص خلال قمع مسيرة مناهضة للاستيطان جنوب نابلس

لأول مرة: العالم يسجل مليون إصابة بكورونا خلال 100 ساعة

نذر حرب باردة جديدة بين الصين والولايات المتحدة

وفاة النائب جون لويس..أحد رموز الدفاع عن الحقوق المدنية في الولايات المتحدة

اللواء ابو عبد الله: نعمل على محاصرة كورونا في مخيمات صور بكل الامكانيات المتاحة

"الأيام":

الـشرطــة تـغـلـق 379 متجــرًا لمخالفين في جنين وبيت لحم

الاحتلال يعلن اعتقال ثلاثة شـبـان مــن مخـيـم الجلــزون

أرقام "كورونا" تتصاعد: 6 وفيات و532 إصابة وإغلاق بلدة كفردان بعد ارتفاع عدد الإصابات

باستثناء المناطق الموبوءة المغلقة .. الحياة تعود إلى طبيعتها اليوم مع نفس القيود واستمرار الإغلاق يومي الجمـعـة والسبـت

الرئـيـس يطمئن علـى أمـير الكـويت بعد دخوله المستشفى لإجراء فحوصات

إصابة العشرات خلال قمع مسيرة في بيتـا وإجبار مواطنين على هدم منزليهما في القدس

إسرائيل: 8 وفيات و1745 إصابة جديدة بـ "كورونا"

المالكي: ندرس اللجوء لرفع قضية.. سـدر: نـدرس إمكانيـة اعتمـاد محرك بحث بديل عن "جوجل"

كورونا" في العالم: نحو 260 ألف إصابة خلال يـوم واحـد وملـيـون إصـابــة خلال 100 ساعــة

آلاف الإسرائيليين يواصلـون التظاهر مطالبين باستقالة نتنياهو

"القدس":

اشتية يشيد بجهود اللجنة الوبائية والطواقم الطبية

الرئيس يجري اتصالا للاطمئنان على أمير الكويت

6 وفيات و532 إصابة جديدة بكورونا في الضفة والحكومة تقرر مواصلة العمل بالإجراءات الأخيرة

10 إصابات جديدة بين اللاجئين في لبنان

د.النتشة: تجاهل لوجود السمجد والخطر الفكري لا يقل عن أي تهديد مستقبلي.. المهندس الحلاق: الحفريات أسفل المتحف في الأقصى بلغت 20 مترا والفراغات تدل على خطورة

إجبار مواطن ونجله على هدم منزليهما في جبل المكبر

إصابة بالرصاص والعشرات بالاختناق بمواجهات في بيتا

غضب إسرائيلي من الاتفاقية الاستراتيجية الصينية الإيرانية

منظمة التحرير ترحب بتقرير لينك وتعتبر توقيته مهما

8 وفيات و1,745 إصابة جديدة بالفيروس في إسرائيل

وفاة و5 إصابات غير محلية بكورونا في الأردن

الولايات المتحدة والبرازيل والهند تتصدر القائمة ..الإصابات بالوباء تزيد عن 14 مليون والوفيات حوالي 600 ألف