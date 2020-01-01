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مصرع شاب وإصابة آخرين جراء حادث سير ذاتي في الخليل

الأحد 19 يوليو 2020 08:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع شاب وإصابة آخرين جراء حادث سير ذاتي في الخليل


رام الله / سما /

 لقي شاب يبلغ من العمر( 21 عاما)، اليوم الأحد، مصرعه، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، نتيجة حادث سير وقع على الشارع الالتفافي شرق الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن الحادث ناجم عن انقلاب مركبة غير قانونية كانت تسير على الشارع الالتفافي الواصل ما بين مدينة الخليل وبلدة بني نعيم، حيث نجم عن الحادث إصابة 3 أشخاص بجروح مختلفة، تم نقلهم إلى المستشفى الأهلي لتلقي العلاج.

وأضاف ارزيقات، أن الأطباء قد أعلنوا عن وفاة أحد المصابين البالغ، متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها.

واشار إلى أن ابلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور.

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