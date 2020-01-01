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الخارجية: 182 حالة وفاة و3614 اصابة في صفوف جالياتنا حول العالم

السبت 18 يوليو 2020 10:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 182 حالة وفاة و3614 اصابة في صفوف جالياتنا حول العالم


رام الله / سما /

اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في تقريرها الصادر اليوم السبت، عن تسجيل182 حالة وفاة و3614 اصابة في صفوف جالياتنا في العالم.

وقالت الخارجية إن سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية أفادت بتسجيل 10 اصابات جديدة في صفوف الجالية، 5 منها في مخيم الرشيدية، و5 أخرى في مخيم قاسمية، وبذلك يرتفع عدد الاصابات الى 16. كما وافادت بتعافي 6 حالات كانت مصابة سابقا، وعلى الفور تحركت السفارة وقيادة الساحة المشكلة من الفصائل الفلسطينية وبالتعاون مع وزارة الصحة اللبنانية وجميع الاجهزة المختصة باتخاذ وتطبيق جميع اجراءات السلامة حيث تم تعقيم المخيمين، وتوزيع الكمامات، وفحص درجة حرارة المارة، واخذ عينات عشوائية للتأكد من محاصرة الفايروس.

وأكد فريق العمل المصغر الذي يتابع الأوضاع الصحية والمعيشية لجالياتنا حول العالم عدم تسجيل اية حالة وفاة في صفوفها لهذا اليوم.

كما وأكد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأمريكية عدم تسجيل أية وفاة أو اصابة في صفوف الجالية لهذا اليوم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية #اصابات

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