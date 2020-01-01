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القدس تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا

السبت 18 يوليو 2020 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
القدس تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات بفيروس كورونا


القدس المحتلة / سما /

 أعلن الدكتور علي الجبريني (وحدة مكافحة كورونا-كلاليت الرئاسة تنسيق وزارة الصحة) عن ارتفاع عدد المصابين المقدسيين الى 1400 منذ شهر حزيران الماضي .

وقال الطبيب الجبريني ان هذا الرقم يؤرق المقدسيين وينذر بحدوث كارثة مشيرا ألى أن عدد الاصابات التي تم تسجيلها اليوم السبت بلغ 120 اصابة وهو أعلى رقم منذ بداية تفشي الفيروس.

ومن بين الاصابات هناك 18 إصابة خطيرة على أجهزة التنفس و136 إصابة متوسطة والباقي طفيفا، موضحا أن النيه تتجه لافتتاح فندق خاص بالمصابين المؤكدين من القدس العربية خلال الايام القادمة للتسهيل والتقليل من حدة المخالطات وامكانية انتشار العدوى بشكل كبير.

ويطالب الطبيب المقدسي الجبريني الاهل والاحباب في القدس ضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة من حيث التباعد الاجتماعي ، ارتداء الكمامات والمواظبة على النظافة الشخصية والتعقيم ، موضحا أن وزارة الصحة تنظر بخطورة الى استمرار اقامة المناسبات والتجمعات الاجتماعية.

#القدس #فيروس كورونا #اصابات

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