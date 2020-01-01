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ملحم يوضح بشأن موعد ونسبة رواتب الموظفين.. ويؤكد: لا جديد فيما يتعلق بأموال المقاصة

السبت 18 يوليو 2020 10:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملحم يوضح بشأن موعد ونسبة رواتب الموظفين.. ويؤكد: لا جديد فيما يتعلق بأموال المقاصة


رام الله / سما /

رد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، على سؤال للصحفيين بشأن موعد ونسبة رواتب الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال ملحم، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إنه فيما يتعلق برواتب الموظفين فإن الأمر يتعلق بوزارة المالية وهي الجهة التي تُحدد النسبة والموعد بشأن الرواتب.

وأشار ملحم، إلا أنه لا جديد فيما يتعلق بأموال المقاصة التي ترفض السلطة الفلسطينية استلامها من إسرائيل في ظل وقف التنسيق الأمني والاتصالات مع إسرائيل.

يشار أن السلطة الفلسطينية تُعاني أزمة مالية حادة بسبب رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، حيث أنها صرفت راتب شهر مايو/أيار الماضي متأخراً بشهر فيما لم تصرف حتى اللحظة راتب يونيو/تموز الماضي. 
 

#ابراهيم ملحم #الحكومة الفلسطينية #رواتب الموظفين #غزة #الضفة الغربية #اموال المقاصة

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