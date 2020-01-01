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رئيس متابعة العمل الحكومي: مناورة اليوم أثبتت جهوزية الوزارات بمواجهة كورونا

السبت 18 يوليو 2020 10:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس متابعة العمل الحكومي: مناورة اليوم أثبتت جهوزية الوزارات بمواجهة كورونا


غزة / سما /

قال رئيس متابعة العمل الحكومي بغزة، محمد عوض، "إن مناورة الوزارات الحكومية للتعامل مع جائحة (كورونا) التي أجريت صباح اليوم "أثبتت أن طواقمنا الحكومية تعمل بكامل جهدها وقدراتها بحرص وتفانٍ وتنجز رغم محدودية الإمكانات بسبب الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة منذ سنوات".

وأشار وفق ما نقلت وكالة (الرأي) الحكومية المحلية بغزة، إلى أن ذلك يأتي سعياً لسلامة واستقرار المجتمع، والعهد أن تبقى الحكومة أمينة على أبناء الشعب الفلسطيني.

وتابع "تتقدم لجنة متابعة العمل الحكومي بعظيم شكرها وتقديرها لأبناء شعبنا على استجابتهم العالية أثناء تنفيذ المناورة المشتركة اليوم السبت الموافق 18 يوليو 2020م في حي النصر- غرب مدينة غزة، لقد انعكس التزام مواطنينا بتعليمات وإرشادات الجهات الحكومية بشكل مباشر على إنجاح هذه المناورة والتي تأتي ضمن الجهود الاحترازية لمواجهة جائحة (كورونا)".

وأضاف عوض "إن لجنة متابعة العمل الحكومي تسجل شكرها لكافة الطواقم الحكومية التي نفذت هذه المناورة بمستوى عالٍ من الجهوزية وتعبر عن فخرها بهذا الجهد الكبير؛ وتخص بالذكر كافة طواقم ولجان وزارة الصحة وفي مقدمتهم وكيل الوزارة د يوسف أبو الريش، وطواقم وزارة الداخلية والأمن الوطني ولجانها وفي مقدمتم اللواء توفيق أبو نعيم".

وأكد أن الأجهزة الحكومية المختصة أدت بدورها في تلك المناورة وفق الخطط والسيناريوهات المُعدة مسبقاً، وتجري عملية تقييم المناورة عبر لجان حكومية متخصصة.

 وأعلن عوض اعتزاز لجنة المتابعة بدور الطواقم الصحفية التي عبرت عن روحٍ عالية من المسؤولية في استجابتها السريعة وتأدية الدور المطلوب منها أثناء المناورة.
 

#محمد عوض #لجنة متابعة العمل الحكومي #غزة #كورونا

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