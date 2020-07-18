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شاهد: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في مدن مختلفة مطالبين باستقالة نتنياهو وحكومته

السبت 18 يوليو 2020 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في مدن مختلفة مطالبين باستقالة نتنياهو وحكومته


القدس المحتلة / سما /

 تظاهر الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم السبت، في مدن مختلفة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب قضايا الفساد، وللمطالبة بإقالة الحكومة لفشلها في مواجهة فيروس كورونا.

ووفقًا لموقع يديعوت أحرونوت، فإن التظاهرات جرت في القدس وتل أبيب وجفعاتيم وهرتسيليا والجليل الأعلى وغيرها من المناطق.

وتركزت المسيرة الأكبر في تل أبيب بالاحتجاج على سلوك الحكومة الإسرائيلية في صراعها ضد فيروس كورونا، وأشار المشاركون فيها إلى الكارثة الاقتصادية التي حلت بالإسرائيليين.

وتركزت المسيرة بالقدس أمام منزل بنيامين نتنياهو.

#نتنياهو #اسرائيل
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