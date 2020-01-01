الشرطة تنظم حملة تعقيم في مخيم الأمعري برام الله

رام الله / سما /

نظمت الشرطة اليوم السبت، حملة تعقيم في مخيم الأمعري في مدينة رام الله.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان صحافي، بأنه وبناءاً على توجيهات اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة الفلسطينية، فقد قامت إدارة شرطة الحراسات بتنظيم حملة تعقيم وتطهير في مخيم الأمعري في رام الله.

وأضافت، أن هذه الحملة تهدف إلى منع تفشي فايروس كورونا "كوفيد 19"، وللحفاظ على سلامة المواطنين من الأمراض والوباء المنتشر في أرجاء الوطن.

وأهابت الشرطة بالمواطنين أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة، بهدف الحفاظ على الصحة والسلامة العامة.