  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

غوتيريش: جائحة كورونا أظهرت تنامي انعدام المساواة وثغرات الحماية الاجتماعية

السبت 18 يوليو 2020 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
غوتيريش: جائحة كورونا أظهرت تنامي انعدام المساواة وثغرات الحماية الاجتماعية


رام الله / سما /

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن جائحة "كوفيد-19" أظهرت تنامي انعدام المساواة بين الطبقات في مجتمعات العالم.

وبحسب موقع الأمم المتحدة، قال غوتيريش، خلال إلقاء محاضرة نيلسون مانديلا السنوية لعام 2020، التي بثت عبر الإنترنت، إن "جائحة كوفيد-19 لعبت دوراً مهماً في تسليط الضوء على تنامي انعدام المساواة، وكشف النقاب عن "الأسطورة" التي تقول إن الجميع في مركب واحد، لأنه "بينما نطفو جميعاً على نفس أمواج البحر، من الواضح أن البعض منّا على متن يخوت فاخرة، بينما يتشبث البعض الآخر بالحطام العائم خوفا من الغرق".

ونبه غوتيريش إلى أن "المخاطر العالمية التي تم تجاهلها لعقود كُشف عنها الآن – لا سيّما النظم الصحية غير الكافية، والثغرات في الحماية الاجتماعية وعدم المساواة الهيكلية والتدهور البيئي وأزمة المناخ".

وأضاف: "يعاني الضعفاء أكثر من غيرهم: أولئك الذين يعيشون في فقر، وكبار السن، وذوو الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الأمراض المزمنة".

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى وجود تعدد في أشكال اللامساواة، قائلا "ففي حين أن التفاوت في الدخل صارخ -حيث يمتلك أغنى 26 شخصا في العالم ثروة تضاهي ما يملكه نصف سكان العالم مجتمعين- تعتمد فرص الناس في الحياة على عوامل مثل النوع الاجتماعي والأسرة والأصل الإثني والعرق وما إذا كان يعاني الشخص من إعاقة أم لا".

وأردف: "الجميع يعاني من العواقب المترتبة على اللامساواة، لأن مستوياتها العالية ترتبط "بعدم الاستقرار الاقتصادي والفساد والأزمات المالية وزيادة الجريمة وتردي الصحة البدنية والعقلية".

#الامم المتحدة #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

لواء سابق بالجيش المصري يكشف: هذا ما سيحدث إذا قصفت البوارج التركية مدينة سرت الليبية

صحيفة تكشف كيف بدد مسؤول الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري 11 مليار دولار

شاهد: صورة "الأمير الوالد" مع الشيخة موزا تشعل مواقع التواصل في قطر

قطع رأسه ومزق جسده بمنشار.. هكذا قُتل مليونير شاب بنويويوك

مناورة تحاكي اكتشاف إصابة بكورونا في حي مكتظ بغزة

الصين تشن هجوما شرسا على مسؤولين أمريكيين: لا يمكن لعصفور دوري صغير أن يفهم طموح بجعة!

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

وفاة 4 مواطنين من الخليل متأثرين بإصابتهم بـ"كورونا" يرفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 62

الحكومة تتخذ عدة قرارات لمواجهة كورونا: منع الحركة بشكل كامل من مساء الخميس حتى صباح الاحد

البحرية التركية

لواء سابق بالجيش المصري يكشف: هذا ما سيحدث إذا قصفت البوارج التركية مدينة سرت الليبية

القناة 12 : غزة تدير ازمة كورونا بشكل افضل من حكومة نتنياهو

رويترز: حليف نتنياهو يريد تطوير الضفة الغربية الآن بدلا من الضم