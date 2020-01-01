سلطة ترخيص المركبات تعلن فتح مديرياتها

رام الله / سما /

أعلنت سلطة التراخيص الفلسطينية، عن فتح مديرياتها في (رام الله والبيرة، نابلس، القدس، بيت لحم، الخليل، دورا ،يطا) بدءاً من يوم غد الأحد، بالاضافة للمديرات التي تم فتحها الاسبوع الماضي.

وأكد المدير العام لسلطة التراخيص يحيى عكوبة في بيان صحفي، أن دوام المديريات سيكون بالحد الأدنى من الموظفين ومن سكان المحافظة نفسها فقط.

وأضاف أن هذا الإجراء يتم مع مراعاة كافة إجراءات السلامة والبروتوكول الطبي في المديريات والتقيد باستخدام المعقمات والكمامات والقفازات الطبية.

ولفت إلى "أن الإلتزام بالنظام وتعليمات الأمن في كل مديرية بحيث يكون هناك مراجع واحد لكل موظف".

وذكر أنه "يتم تقديم الخدمة لكل محافظة على حدى بحيث يعتمد الموظف على البطاقة الشخصية للمواطن لتحديد مكان الإقامة ويمنع تقديم الخدمات لمواطنين من خارج المحافظة".