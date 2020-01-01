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حالة وفاة و5 إصابات غير محلية بـ"كورونا" في الأردن

السبت 18 يوليو 2020 09:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
حالة وفاة و5 إصابات غير محلية بـ"كورونا" في الأردن


عمان /سما/

 أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة، و5 إصابات بفيروس "كورونا" غير محلية.

 وأشارت إلى أن الحالات الجديدة سجلت لقادمين من الخارج، ممن يقيمون في فنادق الحجر (3 من السعوديّة، و1 من العراق، و1 من الولايات المتحدة الأميركيّة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المملكة منذ بدء الوباء إلى 1214، مبينة أنه تم تسجيل حالة وفاة لمواطنة مصابة بالفيروس في مستشفى الأمير حمزة، تبلغ من العمر 70عاما، وهي تعاني من أمراض عديدة مزمنة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 11 حالة.

ولفتت إلى تسجيل حالة شفاء واحدة في مستشفى الملكة علياء، إضافة إلى إجراء 7155 فحصا مخبريّا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت في المملكة منذ بدء الوباء وحتى الآن 507217 فحصا.

#الاردن #فيروس كورونا

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