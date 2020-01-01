6 وفيات و1595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، تسجيل 6 وفيات و1595 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الوفيات إلى 398 وفاة، وعدد المصابين إلى 49054 مصابا.

ووفقا للمعطيات الصادرة عن "الصحة الإسرائيلية"، وصفت الحالة الصحية لـ 217 مصابا بالخطيرة، منهم 56 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 27402 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 21254 بعد تسجيل 510 حالات تعاف جديدة.

وأشارت المعطيات إلى تسجيل أكثر من 2600 إصابة في عطلة نهاية الأسبوع في إسرائيل (الجمعة والسبت).