إيران ردًا على بومبيو: "الاعتراف بالهزيمة امام ایران القوية افضل من التبجحات الحمقاء"

طهران /سما/

دعا امين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، اليوم السبت، وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو للاعتراف "بالهزيمة امام ايران القوية"، معتبرا ذلك افضل من "التبجحات الحمقاء والخاوية".

وكتب شمخاني في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ردا على بومبيو: "لقد قال بومبيو بانهم غيروا اسلوبهم تجاه ايران لان القوة فقط هي التي تنفع في التعامل معها وليس المحاباة. لقد استخدمتم كل قدراتكم لدحر إيران على مدى أكثر من 40 عاما ولكن مازلتم تفشلون". وأضاف: "الاعتراف بالهزيمة امام ايران القوية افضل من التبجحات الحمقاء والخاوية".