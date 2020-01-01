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برئاسة اشتيه.. اجتماع للجنة الوبائيات يبحث السيناريوهات المتوقعة للحالة الوبائية حتى نهاية العام

السبت 18 يوليو 2020 05:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
برئاسة اشتيه.. اجتماع للجنة الوبائيات يبحث السيناريوهات المتوقعة للحالة الوبائية حتى نهاية العام


رام الله /سما/

 ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، في مكتبه برام الله، اجتماعا للجنة الوبائيات الخاصة بفيروس "كورونا"، بحضور وزيرة الصحة مي كيلة، ومدير عام الشرطة اللواء حازم عطا الله، وقائد قوات الأمن الوطني اللواء نضال أبو الدخان.

وبحث الاجتماع التوقعات والسيناريوهات ورؤية اللجنة الوبائية للحالة الوبائية لفيروس "كورونا" حتى نهاية العام الجاري وكيفية التعامل مع هذه السيناريوهات.

وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تقوم بها الطواقم الطبية واللجنة الوبائية، ودورها الأساسي في وضع الجهات المختصة للخطط المناسبة من خلال توصياتها التي تساهم في الحد من انتشار الوباء.

وأوصى الاجتماع الى ضرورة تقسيم الأدوار ما بين الجهات المختصة مع التأكيد على الوقاية والالتزام بشروط السلامة العامة، وأهمية التوعية من خلال وسائل الإعلام، إضافة الى ضرورة إقامة مستشفيات ميدانية في حال تصاعد وتيرة الإصابات لاحقا، والعمل على تدريب الكوادر الطبية ووضع برامج مناسبة للتعامل مع الحالات المصابة.

#رئيس الوزراء #محمد اشتيه #لجنة الوبائيات #فيروس كورونا

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