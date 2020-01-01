  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يعيق تنظيف مقبرة باب الرحمة

السبت 18 يوليو 2020 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعيق تنظيف مقبرة باب الرحمة


القدس المحتلة /سما/

أعاقت شرطة الاحتلال عمل متطوعين من القدس المحتلة، اليوم السبت، خلال تنظيف مقبرة باب الرحمة الملاصقة للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك.

ودققت شرطة الاحتلال في هويات جميع المتطوعين الموجودين في المقبرة الذين قاموا بعمليات التنظيف، تزامناً مع  قيام عشرات المقدسيين من أهالي بلدة سلوان والبلدات المجاورة بتنظيف المقبرة من الأعشاب والأوساخ، وذلك في إطار عمل وفعاليات منظمة بدأت بتقليم مُنظّم للأشجار العالية والكبيرة، وإزالة الأعشاب المنتشرة في المقبرة، والتي تغطي معالمها، وتجميع الأعشاب والأخشاب ونقلها إلى حاويات خاصة خارج أرض المقبرة، فضلاً عن ترتيب شواهد بعض القبور.

وتعد مقبرة باب الرحمة إحدى أشهر المقابر الإسلامية في القدس المحتلة، وتقع تحديداً عند السور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك، حيث تمتد من باب الأسباط وحتى القصور الأموية في الجهة الجنوبية، وتبلغ مساحتها حوالي 23 دونماً وتحتوي على العديد من قبور الصحابة.

#شرطة الاحتلال #مقبرة باب الرحمة #المسجد الاقصى

الأكثر قراءة اليوم

جيروزالم بوست: تركيا تتحول إلى تهديد خطير لإسرائيل.. وتسعى لشق طرق عبر حماس في غزة

صحيفة تكشف كيف بدد مسؤول الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري 11 مليار دولار

قطع رأسه ومزق جسده بمنشار.. هكذا قُتل مليونير شاب بنويويوك

شاهد: صورة "الأمير الوالد" مع الشيخة موزا تشعل مواقع التواصل في قطر

مناورة تحاكي اكتشاف إصابة بكورونا في حي مكتظ بغزة

الصين تشن هجوما شرسا على مسؤولين أمريكيين: لا يمكن لعصفور دوري صغير أن يفهم طموح بجعة!

د.سلام فياض: إجراءات الضم الإسرائيلية تستدعي فعلاً فلسطينياً طال انتظاره..

الأخبار الرئيسية

البحرية التركية

لواء سابق بالجيش المصري يكشف: هذا ما سيحدث إذا قصفت البوارج التركية مدينة سرت الليبية

القناة 12 : غزة تدير ازمة كورونا بشكل افضل من حكومة نتنياهو

رويترز: حليف نتنياهو يريد تطوير الضفة الغربية الآن بدلا من الضم

اشتيه: الوباء ما زال في تصاعد.. ونعمل على رفع قدرات القطاع الصحي للتعامل مع أسوء السيناريوهات

الصحة: تسجيل 3 وفيات و532 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين