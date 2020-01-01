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"الخارجية": فتح مكاتب التصديقات اعتبارا من يوم غد لتقديم الخدمات لطلبة الثانوية العامة

السبت 18 يوليو 2020 04:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية": فتح مكاتب التصديقات اعتبارا من يوم غد لتقديم الخدمات لطلبة الثانوية العامة


رام الله /سما/

 أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن فتح مكاتب التصديقات اعتبارا من يوم غد الأحد، لتقديم الخدمات لطلبة الثانوية العامة، بمن فيهم الراغبين بالحصول على المنح، لتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بشكل استثنائي.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إن مكتب تصديقات محافظة رام الله والبيرة سيفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الواحدة ظهرا في مقر الوزارة الخارجية والمغتربين.

وأضافت أن مكتب تصديقات محافظة نابلس سيفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحا ولغاية الواحدة ظهرا في مجمع نابلس التجاري وسط المدينة الطابق الثامن، وكذلك مكتب الحال فيما يتعلق بمكتب جنين بجانب مبنى المحافظة.

وأوضحت أن مكتب تصديقات محافظة بيت لحم سيفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحا ولغاية 12 ظهرا بجانب المقاطعة أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس فقط.

وذكرت الوزارة ان مكتب تصديقات محافظة الخليل سيفتح أبوابه من الساعة التاسعة صباحا ولغاية 11 ظهرا في مركز إسعاد الطفولة بجانب بلدية الخليل.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع المراجعين بإجراءات السلامة، من وضع الكمامات والقفازات، والتباعد وعدم الازدحام، حتى يتسنى لها خدمة الجميع بشكل صحي وآمن.

#وزارة الخارجية #مكاتب التصديقات #طلبة الثانوية العامة #المنح الدراسية

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