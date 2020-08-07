محكمة الاحتلال ترفض تسليم جثمان الأسير الشهيد "الغرابلي" إلى ذويه لدفنه في غزة

غزة /سما/

أعلن مكتب إعلام الأسرى يوم السبت، عن رفض المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض تسليم جثمان الأسير الشهيد سعدي الغرابلي إلى ذويه، لدفنه في غزة حيث استشهد قبل 10 أيام في سجون الاحتلال، بعد اعتقال دام 26 عاماً.

وكان المكتب أعلن صباح يوم الأربعاء الماضي 7/8/2020، عن استشهاد الأسير الفلسطيني سعدي الغرابلي داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي رسمياً.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إنّ الأسرى قرروا إغلاق كافة الأقسام في السجون حداداً على روح الشهيد الأسير سعدي الغرابلي، واحتجاجاً على سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال.

وأكدت جمعية "واعد للأسرى، أنّ سلطات الاحتلال أبلغت الحركة الأسيرة رسميًا باستشهاد الأسير سعدي الغرابلي داخل مستشفى كابلان في إسرائيل.

وأوضح، أنّ التكبيرات تعلو كافة أقسام سجن النقب تعبيراً على الغضب ورفضاً لسياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال .

وبدأت رحلة الغرابلي في سجون الاحتلال بعد اعتقاله عام 1994 وحكمه مدى الحياة، وتعرّض للعزل الانفرادي من عام (1994-2006) بدأ بعدها يعاني من أمراض مزمنة.

ويعاني الأسير الغرابلي من مرض السكر والضغط وضعف السمع والإبصار، لكن سرطان البروستاتا تسلل في السنوات الأخيرة لجسده وأنهك صحته تمامًا.

والأسير الغرابلي لديه ابن شهيد وهو "أحمد"، استشهد في اشتباك مع قوات الاحتلال في رام الله.