"النضال": شطب غوغل وابل فلسطين من خرائطهما خطوة ضمن مخطط ممنهج

رام الله /سما/

اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني ، قيام شركتي "غوغل" و"آبل" الأمريكيتين بشطب فلسطين من خرائطهما الدولية، انحيازا لرواية الاحتلال، وليست خطأ فني ،بل تأتي ضمن مخطط هادف الى شطب اي تواجد لاسم فلسطين ،تماشيا مع ما تسعى له ادارة ترامب ودولة الاحتلال ضمن ما يعرف بصفقه القرن.

وقال أمين سر المكتب السياسي للجبهة الناطق الاعلامي الرسمي عوني أبو غوش، إن هذه الخطوة تشكل الانحياز الواضح لرواية الاحتلال، وإنكارا للحقائق التاريخية ،وتضليل للرأي العام ،وبمثابة خطوة مخالفة للقوانين والقرارات الدولية والإنسانية ،تسير جنبا بجنب مع مخططات الاحتلال المتواصلة واخرها عملية الضم.

وأضاف ابو غوش أن شطب دولة فلسطين من الخرائط الدولية ،لن يغيير الحقائق على الارض ،فدولة فلسطين وشعبها موجود، والاحتلال الى زوال.

وتابع هذه الخطوة ممنهجة وهي محاولة لمحاربة دولة فلسطين والتي تأتي وفق اجندات ادارة ترامب ودولة الاحتلال التي يقوم خبراء من الطرفين برسم الخرائط الجديدة كجزء من صفقة القرن وعملية الضم.