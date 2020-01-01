  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجبر عائلة "ابو تركي" على هدم منزليها بيدها في جبل المكبر

السبت 18 يوليو 2020 04:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجبر عائلة "ابو تركي" على هدم منزليها بيدها في جبل المكبر


القدس المحتلة / سما /

 أجبرت بلدية الاحتلال، عائلة أبو تركي على هدم منزليها في قرية جبل المكبر، بيدها، بحجة البناء دون ترخيص.

وأوضحت عائلة أبو تركي أنها واصلت اليوم هدم منزليها تفاديا لدفع غرامة مالية "أجرة الهدم" وقيمتها 70 ألف شيكل، حيث أمهلتهم البلدية عدة أيام لتنفيذ قرار الهدم، وإلا ستقوم آلياتها بذلك وقال عصام أبو تركي: "لا مكان آخر لنا وهدمنا لكن سنضع خيمة على أرضنا لتعيش العائلتين وعددهم 13 فردا".

وأوضحت العائلة أنها تحاول منذ 3 سنوات تنظيم الأرض تمهيدا لترخيص المنشأة، وفرضت على العائلة قيمتها 70 ألف شيكل "مخالفة بناء"، والتزمت العائلة بدفعها شهريا.

وأضافت العائلة أنها قامت بالبناء قبل 8 سنوات، ومساحة الشقتين 85 مترا مربعا.

الأكثر قراءة اليوم

جيروزالم بوست: تركيا تتحول إلى تهديد خطير لإسرائيل.. وتسعى لشق طرق عبر حماس في غزة

الدولار في خطر!

صحيفة تكشف كيف بدد مسؤول الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري 11 مليار دولار

قطع رأسه ومزق جسده بمنشار.. هكذا قُتل مليونير شاب بنويويوك

أولمرت: هل يستمر “الساحر” نتنياهو في خداعه.. ويذهب إلى انتخابات رابعة؟

الصين تشن هجوما شرسا على مسؤولين أمريكيين: لا يمكن لعصفور دوري صغير أن يفهم طموح بجعة!

شاهد: صورة "الأمير الوالد" مع الشيخة موزا تشعل مواقع التواصل في قطر

الأخبار الرئيسية

رويترز: حليف نتنياهو يريد تطوير الضفة الغربية الآن بدلا من الضم

اشتيه: الوباء ما زال في تصاعد.. ونعمل على رفع قدرات القطاع الصحي للتعامل مع أسوء السيناريوهات

الصحة: تسجيل 3 وفيات و532 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

يديعوت : إسرائيل فشلت في صراعها ضد الكورونا

g

تركي الفيصل يفاجئ الجميع ويطلق صفة "التقلبي" على الزعيم الراحل ياسر عرفات