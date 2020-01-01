"الجهاد الإسلامي" تعقب على حذف "آبل" و"جوجل" دولة فلسطين من خارطتهما

غزة /سما/

دانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، حذف خارطة فلسطين من قبل شركتي (جوجل) و(آبل)، معتبرة "هذا القرار تعدٍ على الحق والعدالة وانحياز للاحتلال والعنصرية الصهيونية".

وقالت الجهاد الإسلامي، في بيان صحفي،إن هذا الإجراء هو محاولة يائسة لن تغير من الحقيقة شيئاً، ففلسطين في وعي الشعوب والأمم باقية متجذرة لن تمحى بإجراء باطل منافق.

وأضافت الحركة: "نتوجه بالتحية للنشطاء الأحرار الذين عبروا عن رفضهم لهذا الإجراء الباطل، ونشروا خارطة فلسطين التاريخية على شبكات التواصل الاجتماعي، وأظهروا رفضهم التام للإجراء العنصري من قبل الشركتين، الأمر الذي دلل على مستوى الوعي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية وصحوة الأحرار لحجم المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وقناعتهم برواية الحق الفلسطيني في مواجهة الباطل"، وفق تعبيرها.