دخول أمير الكويت للمستشفى بشكل مفاجئ

الكويت /وكالات/

أعلن الديوان الأميري في الكويت، اليوم السبت، دخول أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وقال معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح: "إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه قد دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية سائلين المولى جل وعلا ان يديم على سموه رعاه الله نعمة الصحة والعافية"، وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

​وتداول نشطاء منصات التواصل الاجتماعي يوم الخميس الماضي، أنباء عن تدهور الحالة الصحية لأمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ومعاناته من عارض صحي مفاجئ.