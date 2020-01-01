الشرطة تغلق 259 محل تجاري وتحرر مخالفات لأشخاص ومحلات في جنين ...

جنين /سما/

أغلقت الشرطة ، اليوم 259 محلاُ تجارياً وحررت 18 مخالفه لأشخاص منها 8 مخالفات بحق محلات لعدم التزامهم بتعليمات الإغلاق كما ضبطت 7 مركبات غير قانونية وألغت 4 حفلات زفاف وألقت القبض على 31 مطلوب في مدينة جنين وريفها .

وذكرت إدارة العلاقات ألعامه والإعلام بالشرطة ، أن دوريات من شرطة المحافظة وتنفيذاً للتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا، تخلل هذه الجولات إغلاق 259 محل تجاري وتحرير 18 مخالفه كان منها 10 مخالفات لأشخاص لعدم مراعاتهم قواعد السلامة العامة و8 مخالفات بحق محلات لعدم التزامهم بالتعليمات التي أًعلن عنها كما ألغت الشرطة 4 حفلات زفاف في مدينة جنين وريفها .

وفي سياق منفصل ومن خلال عمل دوريات شرطة المحافظة تم إلقاء القبض على 31 مطلوب وضبط 7 مركبات غير قانونية في مدينة جنين وريفها .

من جهته أكد العميد عزام جباره المواطنين على ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكولات الصحية بارتداء الكمامات والقفازات ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على السلامة العامة .