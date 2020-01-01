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اصابة برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا

السبت 18 يوليو 2020 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا


نابلس /سما/

اصيب، اليوم السبت، مواطن بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وعشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع، عقب استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين بمسيرة مناهضة للاستيطان فوق جبل صبيح التابع لأراضي بيتا جنوب نابلس.

واستهدف جنود الاحتلال المشاركين في المسيرة بالرصاص المعدني، وقنابل الغاز والصوت، الأمر الذي أدى إلى إصابة الشاب أيوب حماد إبراهيم حميال (32 عاما) بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في يده اليسرى، وعاصف عفيف خضير (28 عاما) برضوض مختلفة أثناء مطاردته من قبل جنود الاحتلالـ، ونقلا إلى مستشفى رفيديا الحكومي في نابلس، إضافة إلى عشرات الاصابات بالاختناق، بينهم مسعف من طواقم الهلال الاحمر الفلسطيني.

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن النيران اشتعلت بمساحات من الحقول الزراعية، بفعل قنابل الصوت والغاز التي أطلقها جنود الاحتلال.

وكانت فصائل العمل الوطني وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان قد دعت إلى مسيرات من اجل التصدي لمحاولات الاستيلاء على جبل صبيح، بعد ان نصب مستوطنون يوم أمس عددا من الخيام على قمته.

#قوات الاحتلال #اصابات بالاختناق #نابلس

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