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يوم تطوعي لـ"الوحدة العمالية" لإسناد ومساعدة المزارعين في شمال القطاع

السبت 18 يوليو 2020 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT


غزة / سما /

نفذت كتلة الوحدة العمالية في فرع بيت حانون بمحافظة شمال غزة يوماً تطوعياً لمساعدة المزارعين في تعشيب وتنظيف اراضيهم الزراعية وفي قطف حصادهم الزراعي، بمشاركة عدد من كادر الكتلة ومن بينهم مسؤول بيت حانون الرفيق جهاد نعيم، ومسؤول المنطقة العمالية بالفرع الرفيق محمد أبو هربيد.

وشددت الكتلة أن هذه الفعالية جاءت لأهمية العمل التطوعي ودوره في إسناد ودعم المزارعين الذين يعانون ويلات الحصار والإغلاق الإسرائيلي المتواصلين على قطاع غزة للعام الثالث عشر على التوالي.

وأوضحت الكتلة أن الفعالية تأتي في إطار برنامج عملها الوطني والاجتماعي ووقوفها لجانب المزارعين ودعم صمودهم في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.

كما دعت الكتلة الى الاهتمام بالمزارعين ودعم صمودهم في مواجهة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

#المزارعين #الجبهة الديمقراطية

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