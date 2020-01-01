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نقل النجمة أشواريا راي إلى المستشفى بعد تدهور حالتها

السبت 18 يوليو 2020 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقل النجمة أشواريا راي إلى المستشفى بعد تدهور حالتها


وكالات / سما /

نقلت نجمة بوليوود الهندية الشهيرة، أشواريا راي وابنتها إلى مستشفى نانفاتي في مومباي، حيث يتلقى حماها نجم بوليوود، أميتاب باتشان العلاج من فيروس "كورونا" المستجد.

وكانت أشواريا راي وابنتها "آراديا" في الحجر المنزلي الذاتي، بعد أن تبتت إصابتهما بالفيروس التاجي قبل 5 أيام، بحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية.

وبحسب مصادر، فقد تقرر إدخال أشواريا راي وابنتها للمستشفى اليوم الجمعة بعد معاناة كلاهما من ضيق في التنفس.
وقال مصدر مطلع لوكالة أنباء "بي تي آي" الهندية: "تم إدخال كل من أشواريا وأراديا إلى مستشفى نانفاتي اليوم، إنهم بخير".

فيما أشار مصدر آخر إلى أن "أشواريا بحاجة إلى تلقي رعاية طبية".

وكان زوج أشواريا راي الممثل، أبهيشيك باتشان، ووالده أميتاب باتشان تم إدخالهما إلى مستشفى نانفاتي بعد إصابتهما بالفيروس في نهاية الأسبوع الماضي.

وأصبحت عائلة باتشان أشهر المصابين بفيروس "كورونا" الذي ينتشر في الهند بسرعة أكبر بعد تخفيف العزل العام في نهاية شهر مايو/ أيار من أجل تنشيط الاقتصاد المتعثر.

#رجاء الجداوي #أشواريا راي #الهند #مومباي #فيروس كورونا #كورونا

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