تلقى 90 غرزة بوجهه.. نجوم هوليود يشيدون بطفل تصدى لهجوم كلب على شقيقته

وكالات / سما /

أشاد أبطال خارقون أميركيون من كابتن أميركا إلى آيرن مان وثور وسبايدرمان، في الأيام الأخيرة بشجاعة صبي في السادسة تعرض لتشويه في الوجه بعدما تدخل لحماية شقيقته من كلب.

وقال كريس إيفانز الذي يؤدي دور كابتن أميركا في سلسلة أفلام "أفنجرز" التي يحبها الطفل الصغير، "أنت بطل. ما قمت به ينم عن شجاعة كبيرة. شقيقتك محظوظة بكونك شقيقها الأكبر. ولا بد أن والديك فخوران جدا بك".

وقد وقف بريدجر ووكر (6 سنوات) في التاسع من تموز/يوليو في وجه كلب من فصيلة جرمان شيبرد كان يستعد لمهاجمة شقيقته البالغة أربع سنوات.

وعضه الكلب في وجنته وقد خضع لعملية جراحية طارئة أجراها جراح تجميلي مع 90 غرزة.

وأكد والداه إنه قال لهما بعد ذلك "لو كان لا بد من أن يموت أحد فيجب أن يكون أنا".

وانتشرت قصته كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي الأميركية وقد لبى الكثير من المشاهير النداء الذي أطلقته إحدى قريبات الطفل عبر "إنستغرام" لتوجيه رسائل دعم له.

فوعد الممثل روبرت داوني جونيور الذي يؤدي دور ابلبل الخارق آيرن مان، بريدجر "بشيء مميز" بمناسبة عيد ميلاده المقبل.

وأشاد كريس همسوورث الذي جسد دور ثور في عدة أفلام من عالم "مارفل" بشجاعة الصبي "التي لا توصف". وقال "لقد أثرت اعجابنا جميعا. أعرف انك من عشاق أفنجزر ويسرني انا وكل زملائي أن نعدك من ضمن فريقنا".