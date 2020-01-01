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فيروس كورونا: ارتفاع نسبة الإقلاع عن التدخين "بسبب الوباء"

السبت 18 يوليو 2020 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيروس كورونا: ارتفاع نسبة الإقلاع عن التدخين "بسبب الوباء"


وكالات / سما /

كشف استطلا ع رأي أجرته جمعية خيرية تسمى "أكشن أون سموكين أند هيلث" والمعروفة اختصارا بـ (أي-إس-إتش) عن أن أكثر من مليون شخص أقلعوا عن التدخين منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19.

وقال 41 في المئة ممن أقلعوا عن التدخين، خلال الشهور الأربعة الماضية، إن السبب المباشر للإقلاع هو انتشار فيروس كورونا.

وفي موضوع منفصل، خلصت جامعة يونيفرسيتي كوليج لندن إلى أن مزيدا من الناس أقلعوا عن التدخين منذ بدء السنة وحتى شهر يونيو/حزيران 2020 مقارنة بأي سنة مضت منذ بدء تنظيم استطلاعات الرأي الخاصة بها في عام 2007.

وتقول الحكومة في نصيحتها إن المدخنين قد يكونون عُرضة للإصابة بمزيد من الأعراض الحادة لوباء كوفيد-19.

وبين 15 أبريل/نيسان و 20 يونيو/حزيران، طُلِب من عينة تمثيلية تتكون من 10 آلاف شخص، مُسجلة من قبل مركز "يوغوف" للاستطلاعات الرأي نيابة عن مركز أي-إس-إتش، الإدلاء بمعلومات متعلقة بعاداتهم في التدخين.

واستُخْدِمت النتائج لتقييم العدد الإجمالي للمدخنين الذين أقلعوا عن التدخين في المملكة المتحدة.

وقال أقل من ربع الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين خلال الشهور الأربعة الماضية إن الوباء لعب دورا في اتخاذ قرار الإقلاع. وقد يُعزى هذا الأمر إلى طائفة من العوامل بما فيها المخاوف الصحية، والحصول على التبغ أثناء العزل أو الانقطاع عن التدخين لأسباب اجتماعية.

#فيروس كورونا #كورونا #التدخين

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