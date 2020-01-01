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رائدا "سبيس إكس" يعودان إلى الأرض في "آب" بعد رحلة تاريخية للفضاء

السبت 18 يوليو 2020 02:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
رائدا "سبيس إكس" يعودان إلى الأرض في "آب" بعد رحلة تاريخية للفضاء


وكالات / سما /

قال مدير وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا) إنه من المقرر عودة رائدين أمريكيين من محطة الفضاء الدولية في آب/أغسطس المقبل، في ختام رحلة تاريخية، شكلت اختبارا لإمكانية إرسال شركة "سبيس إكس" رحلات مأهولة إلى الفضاء.

وقال جيم بريندشتين: إن الوكالة "تستهدف" الأول من آب/أغسطس موعدا للمغادرة والوصول إلى الأرض في اليوم التالي. "

وغرد عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "الطقس سيحدد الموعد الفعلي. تابعونا".

وفي شهر أيار/مايو الماضي، صار رائدا ناسا، بوب بيهنكن ودوج هيرلي، أول رائدين يصلان إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة تجارية على متن كبسولة الفضاء "كرو دراجون" التابعة لشركة "سبيس إكس". وانطلقت الكبسولة على متن صاروخ "فالكون 9".

وكانت تلك أول عملية إطلاق للفضاء تتم من الأراضي الأمريكية خلال حوالي عقد من الزمن، وأول مرة أيضا ترسل فيها شركة خاصة، وليست الحكومة الأمريكية، روادا إلى الفضاء.

#ناسا #الفضاء #سبيس إكس

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