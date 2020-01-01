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تحذير من نسخة "واتسآب" مزيفة يستخدمها الملايين

السبت 18 يوليو 2020 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحذير من نسخة "واتسآب" مزيفة يستخدمها الملايين


وكالات / سما /

انتشرت نسخة مزيفة من تطبيق "واتسآب"، بنفس الاسم والشكل للتطبيق الشهير.

وحذر حساب "وابيتا انفو" عبر موقع "تويتر"، المستخدمين من التطبيق المزيف، الذي يشمل نفس خصائص "واتسآب".

جاء ذلك بعدما كشفت معلومات أن ملايين الأشخاص في العالم يستخدمون النسخة المزورة، الأمر الذي يجعلهم فريسة سهلة للمخترقين والقراصنة، الذين يمكنهم بواسطة هذا التطبيق التجسس على المستخدمين أو اختراق هواتفهم بشكل كامل والسطو على المعلومات والصور الموجودة على الهاتف.

وقال الحساب إن عملية التورط باستخدام التطبيق المزور تتم عبر إغراء المستخدمين بنسخة معدلة من التطبيق ومطورة وتتضمن مزايا أكثر.

وأضاف "لا تستخدم أي نسخة معدلة من واتسآب؛ حيث تبدو بعض الإصدارات المعدلة من التطبيق مغرية لكنها لا تستحق المخاطرة".

وتابع: "منشئو هذا التطبيق المزور يمكنهم بسهولة استخدام هذا التطبيق في هجمات إلكترونية أو أعمال قرصنة أو استخدامه في أعمال التنصت على الإنترنت".

#واتسآب

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