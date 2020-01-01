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الحكام المتقاعدين يهاجمون لجنة الحكام بسبب..!

السبت 18 يوليو 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكام المتقاعدين يهاجمون لجنة الحكام بسبب..!


غزة / سما /

قرر العشرات من الحكام المتقاعدين في المحافظات الجنوبية, عقد اجتماع طارئ غدا الأحد في نادي الصداقة غرب غزة.

وأكد الحكام المتقاعدون في أحاديث منفصلة, أن الهدف من الاجتماع, مناقشة المهاترات والتجاوزات التي ترتكبها لجنة الحكام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بحقهم.

وأوضحوا أن اللجنة تتعمد تهميش الكثير منهم وإبعادهم عن الدورات التحكيمية في أكثر من مجال, كما حدث في الفترة الأخيرة.

وتوعد البعض بالكشف عن فضائح تتعلق بتجاوزات قانونية ارتكبتها لجنة الحكام في السنوات الماضية, حال لم تتحسن الأوضاع في وقت قريب.

#لجنة الحكام

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