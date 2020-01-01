قشطة: قرار الاستئناف بإعادة نهائي الكأس يمس بكرامة "شباب رفح"

غزة / سما /

أكد محمود قشطة عضو إدارة شباب رفح, رفض إدارة ناديه لقرار لجنة الاستئناف القاضي بإعادة نهائي كأس غزة ضد غزة الرياضي, مبينا أنه يمس "كرامة وكيان" ناديه, الأكثر حصولا على اللقب في المحافظات الجنوبية.

وقال قشطة لبرنامج "الكورة والملاعب" عبر إذاعة "صوت الأقصى", إن لجنة الاستئناف وضعت شباب رفح طرفا وخصما في المشكلة, التي حدثت بنهائي كأس غزة.

وأضاف: "قمنا بتنفيذ كل ما طلبه الاتحاد الفلسطيني, وليس لنا علاقة بالتنظيم داخل الملعب", مبينا أنهم سيلجؤون للمحكمة الرياضية العليا للحصول على حقوقهم.

وكشف عضو إدارة "الزعيم", عن تشكيل ناديه لجنة قانونية لدراسة هذا القرار بهدف إرجاع حق شباب رفح, لا سيما أنه حصل على اللقب بعد إعلان غزة الرياضي انسحابه من المباراة.

وطالب جماهير ناديه بالالتزام وإعطاء مجلس إدارة النادي المساحة للتحرك نحو إرجاع حقه بنيل لقب البطولة, مبديا أسفه لوصول الرياضة إلى هذا الحال.

وأشار إلى أن غزة الرياضي لعب المباراة بكامل إرادته ولم يكن هناك أي "إرهاب" كما ادعى, مؤكدا أن تأخر الفريق بالنتيجة (0-3), هو الذي دفعه للانسحاب من اللقاء.