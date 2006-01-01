  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

سحب قرعة بطولة الأكاديميات الأولى

السبت 18 يوليو 2020 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
سحب قرعة بطولة الأكاديميات الأولى


غزة / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, قرعة البطولة الأولى لأكاديميات كرة القدم, بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

ويشارك في البطولة, التي ستنطلق في السادس والعشرين من الشهر الجاري على ملعب اليرموك بغزة, 8 أكاديميات للفئات العمرية 2006-2007, و2008-2009, بواقع 19 فريقا.

وفيما يلي قرعة البطولة:

- فئة 2006-2007:

- المجموعة الأولى: تشامبيونز ب، المحترفين، الوحدة، الهلال.

- المجموعة الثانية: القلعة، الهدف، تشامبيونز أ، سكور.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لنصف النهائي.

- فئة 2008-2009:

- المجموعة الأولى: تشامبيونز أ، النجوم، الوحدة أ، الهدف.

- المجموعة الثانية: المحترفين ب، تشامبيونز ب، الهلال، القلعة.

- المجموعة الثالثة: المحترفين أ، سكور، الوحدة ب.

ويصعد للدور الثاني أول وثاني وثالث المجموعتين الأولى والثانية, وأول وثاني المجموعة الثالثة.

#قرعة

الأكثر قراءة اليوم

جيروزالم بوست: تركيا تتحول إلى تهديد خطير لإسرائيل.. وتسعى لشق طرق عبر حماس في غزة

الدولار في خطر!

صحيفة تكشف كيف بدد مسؤول الاستخبارات السعودي السابق سعد الجبري 11 مليار دولار

أولمرت: هل يستمر “الساحر” نتنياهو في خداعه.. ويذهب إلى انتخابات رابعة؟

الصين تشن هجوما شرسا على مسؤولين أمريكيين: لا يمكن لعصفور دوري صغير أن يفهم طموح بجعة!

قطع رأسه ومزق جسده بمنشار.. هكذا قُتل مليونير شاب بنويويوك

"نتنياهو يواجه ضغوطا داخلية".. واشنطن تحث تل ابيب على عدم تنفيذ حطة الضم الاسرائيلية

الأخبار الرئيسية

الصحة: تسجيل 3 وفيات و532 اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

يديعوت : إسرائيل فشلت في صراعها ضد الكورونا

g

تركي الفيصل يفاجئ الجميع ويطلق صفة "التقلبي" على الزعيم الراحل ياسر عرفات

الاعلام العبري: محكمة الجنايات الدولية لم تتخذ قرارا بفتح تحقيق جنائي ضد اسرائيل

اردوغان

جيروزالم بوست: تركيا تتحول إلى تهديد خطير لإسرائيل.. وتسعى لشق طرق عبر حماس في غزة