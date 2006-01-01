سحب قرعة بطولة الأكاديميات الأولى

غزة / سما /

سحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, قرعة البطولة الأولى لأكاديميات كرة القدم, بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة.

ويشارك في البطولة, التي ستنطلق في السادس والعشرين من الشهر الجاري على ملعب اليرموك بغزة, 8 أكاديميات للفئات العمرية 2006-2007, و2008-2009, بواقع 19 فريقا.

وفيما يلي قرعة البطولة:

- فئة 2006-2007:

- المجموعة الأولى: تشامبيونز ب، المحترفين، الوحدة، الهلال.

- المجموعة الثانية: القلعة، الهدف، تشامبيونز أ، سكور.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة لنصف النهائي.

- فئة 2008-2009:

- المجموعة الأولى: تشامبيونز أ، النجوم، الوحدة أ، الهدف.

- المجموعة الثانية: المحترفين ب، تشامبيونز ب، الهلال، القلعة.

- المجموعة الثالثة: المحترفين أ، سكور، الوحدة ب.

ويصعد للدور الثاني أول وثاني وثالث المجموعتين الأولى والثانية, وأول وثاني المجموعة الثالثة.